محافظ المنيا يوجه بسرعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة في القرى

ناقش اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، في اجتماع عقده اليوم الأربعاء، تسريع وتيرة العمل في تنفيذ مشروع شبكات الصرف الصحي بقرى حياة كريمة، وذلك بحضور ممثلي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ودار الهندسة والمكتب الفني للمحافظة.

تسريع معدلات أداء مشروعات حياة كريمة

ووجه محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي خلال الاجتماع بضرورة تسريع معدلات الأداء والعمل بالتوازي للانتهاء من كافة الأعمال المتبقية بمشروعات حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

توفير سبل الدعم للمواطنين

كما شدد المحافظ على تذليل كل المعوقات، بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من كافة الأعمال بمشروعات المحافظة، خاصة قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة مؤكدا تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال، موجها بمراعاة جودة الأعمال وإنهائها في توقيتاتها المحددة لضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.