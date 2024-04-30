إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ضمن الموجة 22 في مراكز المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة، والأراضي الزراعية، بالتعاون مع الأجهزة المعنية، والتي انطلقت يوم 20 أبريل الجاري وتستمر حتى 9 مايو المقبل.

إزالة حالات تعد بالبناء المخالف بمراكز المنيا

استعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية خلال أسبوع، ففي مركز ومدينة المنيا تم استرداد 5 أفدنة بالظهير الصحراوى بدمشير، وإزالة 72حالة تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية وأملاك الدولة حيث شملت الحملات الأحياء الرئيسية بالمدينة وقرى (تلة ـ بنى أحمد الغربية ـ نزلة حسين ـ البرجايةـ طوخ الخيل ـ دمشير)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

وفي مركز بني مزار، نفذت الوحدة المحلية حملات لإزالة ورفع التعديات بالتعاون مع الجهات المعنية أسفرت عن إزالة 32 حالة تعد على أرض أملاك دولة وأرض زراعية، حيث شملت الحملات حى جنوب وشمال وغرب المدنية وقرى ( الحسينية ـ شلقام ـ أبو جرج ـ القيس . بنى على ـ الشيخ عطاـ الجرنوس ـ الناصريةـ بنى صامت)، إلى جانب عزب (البرنس- على فهمى – أبوجمعة) وتمت الإزالة الفورية للتعديات وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين.

وفي مركزي ملوي والعدوة، نفذت الوحدات المحلية حملات مكثفة لرصد حالات التعديات على الأراضي والتعامل معها بكل حسم بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأحياء جنوب وغرب المدينة وبقريتى (إبشادات ـ المعصرة) بملوى ، و22 حالة تعد بالعدوة.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

كما أزالت الوحدات المحلية بمراكز (أبوقرقاص - ديرمواس - مطاي) 20حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة منها حالة تعد على أملاك الدولة بالبناء المخالف فى المهد بقرية دلجا بديرمواس وتمت الإزالة بالكامل وحتى سطح الأرض، وفي أبوقرقاص تم إزالة 17 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، إلى جانب إزالة حالتى تعد بمركز مطاى بحى جنوب وغرب المدينة وتم تنفيذ الإزالة بالكامل واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وفى ذات السياق، تمكنت الوحدة المحلية لمركز مغاغة من إزالة 38 حالة تعد بحى غرب وشمال المدينة وقرى (شارونة- شم - طنبدى ـ آبا البلد) ، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز سمالوط 52 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بحي شرق المدينة وبقرى (قلوصنا- منقطين- بني خالد- البيهو- دفش).