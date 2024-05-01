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مركز شباب «العسايلة» بطلا لدوري مونديال حياة كريمة في القليوبية

كتب:

حسن صالح
08:14 م | الأربعاء 01 مايو 2024
مونديال حياة كريمة في القليوبية

مونديال حياة كريمة في القليوبية

شهد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، ختام فعاليات دوري مونديال حياه كريمة والذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملاعب مركز شباب عرب جهينى إحدى قرى حياة كريمة بإداره شباب شبين القناطر، ضمن فعاليات مونديال حياة كريمة بمحافظات الجمهورية الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة.

تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية

ومن جانبه، أشاد الدكتور محمود الصبروط بتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والإنشائية بقرى ومراكز حياة كريمة على مستوى الجمهورية بكل القطاعات، للوصول الحياة معيشية تليق بالمواطن المصري فى كل طموحات الجمهورية الجديدة.

وأشار «الصبروط» إلى الدور الذى تقوم به وزارة الشباب والرياضة بتكثيف البرامج والأنشطة المختلفة والخدمات التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة لقريى ومراكز حياة كريمة، بهدف رفع الوعى لدى النشء والشباب والعمل على بناء الشخصية المتكاملة، ونشر ثقافة الممارسة الرياضية ووصول الخدمات لأكبر عدد من المستفيدين بجميع محافظات الجمهورية.

تكريم الفرق الفائزة

تضمنت فعاليات الحفل الختامي عروض رياضية فى الكاراتيه والكونغوفو التعبيري في مركز شباب عرب جهينة واختتمت الفعاليات بتكريم الفرق الفائزة والتي أسفرت عن فوز مركز شباب العسايلة بالمركز الأول والحصول على كأس البطولة وجائزة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، والصعود للتصفيات النعائية على مستوى الجمهورية، وحصد فريق مركز شباب المريج المركز القامة وجائزة مالية قدرها 7 آلاف جنيه، بينما حصل مركز شباب طحوريا على المركز الثالث وجائزة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، وفي المركز الرابع مركز شباب عرب صبيح وجائزة مالية قدرها 3 آلاف جنيه.

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