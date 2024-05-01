محافظ المنيا يشارك الأطفال احتفالات عيد القيامة

زار اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أطفال ملجأ «أمين إبراهيم»، التابع لجمعية جنود المسيح القبطية الأرثوذكسية، ودار «البنات القبطية»، التابعة لجمعية نهضة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمدينة المنيا، تزامنا مع الاحتفال بعيد القيامة لتقديم التهنئة لأطفال مؤسسات وجمعيات دور الرعاية.

محافظ المنيا يهنئ الأطفال بعيد القيامة المجيد

وخلال الزيارة، هنأ محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي الأطفال بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد وقدم لهم العيدية، حيث حرص المحافظ على مشاركة الأطفال في مثل هذه المناسبات لإدخال الفرحة والبهجة على أنفسهم.

تقديم كافة أوجه الرعاية للأطفال و توفير متطلباتهم

و أكد اللواء أسامة القاضي علي حرص تقديم كل أوجه الرعاية والدعم لهم وتوفير متطلباتهم، وتقديم سبل الرعاية الكريمة لهم على كافة الجوانب الصحية والاجتماعية والنفسية، ليكونوا نواة في بناء وتنمية المجتمع.