منسق مبادرة «رياضتنا في قدرتنا»: نحتاج دعم المجتمع المدني لذوي الهمم

قال سامي أحمد منسق مبادرة «رياضتنا في قدرتنا»، إن المبادرة توعوية تأهيلية تدريبية للمتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتهدف إلى تمكين الرياضيين من ممارسة الرياضة، وتهيئة المنشآت الرياضية، وتقديم التوعية لمقدمي الخدمات الرياضية، خاصة في مجال تصحيح المفاهيم وآليات التعامل الصحيحة مع الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواع إعاقاتهم.

مبادرة رياضتنا في قدرتنا

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة شتلة، بحلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «المبادرة ينفذها المجلس القومي للإعاقة بالتعاون مع اللجنة البارالمبية المصرية تفعيلا وتتويجا لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه الشهر الماضي بين الطرفين، ويدخل ضمن أهدافها التوعية المجتمعية وتدريب المتعاملين مع الاشخاص ذوي الاعاقة في كافة المجالات والتخصصات خاصة في مجال الإعلام والمجتمع المدني والعمل على توحيد المصطلحات الخاصة بالإعاقة وتسليط الضوء حول الطب الرياضي للأشخاص ذوي الاعاقة، ومناقشة قانون الرياضة وآليات تضمين الاشخاص ذوي الاعاقة في القانون الجديد».

تصحيح مفاهيم ذوي الهمم

وتابع: «المبادرة بدأت بندوة كل شهر بنقدم من خلالها دعم وتصحيح للمفاهيم الخاصة بذوي الهمم، ونحتاج دعم منظمات المجتمع المدني لدعم الرياضات الخاصة بذوي الهمم».