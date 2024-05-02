تفسير حلم سقوط شعر العزباء في المنام.. أفراح أم عثرات؟

رؤية تساقط الشعر في منام المرأة من الأمور المؤرقة والمحيرة لها، إذ تظن أنه من الرؤى السلبية التي تحمل تفسير سيئا لحياتها ومستقبلها؛ إلا أن العالم محمد بن سيرين قدم تفسيرًا مفصلًا لحلم رؤية تساقط الشعر في كتابه «تفسير الأحلام»، يختلف باختلاف تفاصيل الحلم والحالة الاجتماعية.

تفسير حلم تساقط الشعر للعزباء

هناك عدد من المعاني والدلالات التي تشير إليها رؤية تساقط شعر الفتاة العزباء، فرؤية سقوط الشعر أثناء تسريحه في منام العزباء يشير إلى كثرة هموم وأحزان الحالمة، وإذا رأت العزباء في منامها تساقط شعر الجسم، فيشير ذلك إلى كثرة المتاعب في حياة الحالمة.

وفي حال رأت العزباء في منامها سقوط الشعر أثناء لمسه، فيوضح ذلك أن الحالمة تثق بأشخاص لا يستحقون هذه الثقة، أما إذا سقطت خصلة من الشعر في منام العزباء، فيشير ذلك إلى تعرضها لموقف محرج.

تفسير حلم سقوط الشعر للمتزوجة

وبحسب ابن سيرين، إذا رأت المتزوجة شعرها يتساقط أثناء تسريحه، فذلك يدل على أنها تسرف في إنفاق المال، أما إذا كانت الحالمة مريضة ورأت في منامها أنها تحلق شعرها، فذلك يدل على اشتداد مرضها.

وفي حال رؤية المتزوجة في حلمها سقوط شعر الحاجب فيشير ذلك إلى زوال الكرب واقتراب الفرج، وإذا رأت المتزوجة شعرها يتساقط أثناء تسريحه، فإن ذلك يشير إلى معاناة الحالمة من مشكلات زوجية ومادية.

تفسير حلم سقوط الشعر للحامل

إذا رأت المرأة الحامل في منامها أن شعرها يتساقط، فيدل ذلك على أنها لا تهتم بتناول طعاما مفيدا، وفي حال رؤيتها سقوط خصلة من شعرها في المنام فيدل ذلك على أن الحالمة تعاني من ضغوطات نفسية.

تفسير حلم سقوط الشعر للمطلقة

يدل رؤية المرأة المطلقة تساقط شعرها في المنام على تعرض الحالمة لخسارة مالية كبيرة، وإذا رأت شعرها يتساقط على ثيابها في الحلم، فيشير إلى أن الحالمة في حاجة للدعم من أسرتها. وإذا رأت المطلقة في منامها أن شعرها يتساقط من الخلف، فذلك يعني حسرة الحالمة وندمها على ما فات، أما إذا رأت شعرها يتساقط من بداية الرأس، فيشير ذلك إلى انعزال الحالمة عن الناس.