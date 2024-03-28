حكم إفطار المرأة الحامل في رمضان.. «الإفتاء» توضح القضاء

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول حكم إفطار المرأة الحامل في رمضان، وهل عليها ذنب.. وماذا عليها أن تفعل لتكفير الإفطار في تلك الأيام؟

ما حكم إفطار المرأة الحامل؟

وحول الجواب عن سؤال ما حكم المرأة الحامل التي أفطرت في رمضان، أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، أن الحامل والمرضعة إذا خافتا على نفسيهما أو ولدهما من الصيام جاز لهما الفطر، وعليهما القضاء ولا كفارة عليهما؛ لأن هذا من الأعذار المبيحة للفطر؛ لقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185].

وأشارت الدار إلى أنّ تلك الرخصة من مميزات الشريعة الإسلامية التي لم تجعل حرجًا على الناس؛ فقد رفع الله الحرج والمشقة عن الأمة الإسلامية بقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، وتابعت: يجب على من أفطر أيامًا في رمضان بعذر شرعي، أن يقضي صيام هذه الأيام، لافتة إلى قـضاء أيام رمضان واجـب عـلى مـن أفـطر لعذر مـتى تحققت القدرة عليه، وقالت الدار إنه إذا كانت الحالة الصحية للشخص الذي أفطر أيام من رمضان تسمح بقضاء الصيام الفائت، فالفدية حينئذ لا تكفي.

القضاء والكفارة

وحول قضاء أيام الصيام للحامل أو المرضعة على فترات متكررة، قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء: «احسبي عدد الأيام بالتقريب عن كل سنة كان فيها حمل أو رضاعة، ثم ابدأي بالقضاء يومين في الأسبوع أو يوم واحد بالأسبوع أو صوم النوافل بنية القضاء ونية التطوع، مثل الاثنين والخميس من كل أسبوع أو الثلاثة أيام البيض من كل شهر أو وقفة عرفات، أو الست من شوال أو ليلة النصف من شعبان كلها أيام صيام نافلة يجوز لك أن تصومها بنيتين، ولا يشترط التتابع في القضاء».