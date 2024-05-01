متحدث الحكومة: زيارات رئيس الوزراء للمصانع والمشروعات دفعة للمستثمرين

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن زيارات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الأسبوعية للمصانع والمشروعات، تثمن في التحاور والنقاش مع المستثمرين، وأصحاب المشروعات لتطوير عملهم.

زيارات رئيس الوزراء للمصانع تذلل المعوقات

شدد «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج «كل يوم»، المُذاع عبر شاشة «أون»، على أن رئيس الوزراء حريص كل الحرص على أنه في حالة ظهور أي معوقات أو إجراءات، يوجه المسؤولين المرافقين له في الزيارة، بحل هذه المشكلات، وتذليل هذه المعوقات من أجل تحسين بيئة العمل أمام المستثمرين.

أشار إلى أنه بعض المستثمرين، يطرحوا أفكار ومقترحات من أجل التوسع وخدمة العمل والاستثمار، مشددًا على أن تمثل دفع للمستثمرين لمنحهم مزيد من المزايا والأراضي التي توسع من مشروعاتهم.

وتابع: «تأتي تلك الزيارات بمزيد من الفوائد والمزايد للمستثمرين وتحسن بيئة العمل الخاص بهم».