الحمصاني: مجلس الوزراء قرر وقف تخفيف الأحمال بالكنائس خلال الأيام المقبلة

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم الحكومة، أن مجلس الوزراء قرر وقف تخفيف الأحمال خلال الأيام المقبلة، في الكنائس، على أن يتم العودة لاحقا، كما حدث خلال شهر رمضان المبارك.

وتابع الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم «برنامج على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن وزارة الكهرباء راعت امتحانات الطلاب خلال تخفيف الأحمال قبل ذلك، وسيتم التنسيق بين وزارتي الكهرباء والتربية والتعليم خلال الامتحانات.

جهود الدولة في توفير احتياجات المواطنين من الكهرباء

أشار المستشار، إلى أن الهدف الذي تسعى إليه الدولة، هو وقف تخفيف الأحمال، وشبكة الكهرباء الحالية قادرة على توفير احتياجات مصر من الكهرباء، منوهًا بأن هناك ضغط في توفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود الذي يحتاج إلى سيولة دولارية.

وتابع: «الصفقات التي تم إبرامها والدعم الذي حصلت عليه مصر من الشركاء الدوليين، يكون بشكل تدريجي، والدولة تتعامل معها بحكمة، وتراعي أولويات المواطنين من سلع غذائية وأدوية، واحتياجات المصانع، وكان لا بد من تحمل تخفيف أحمال الكهرباء، حتى لا تأتي على أولويات أخرى».

الحكومة ترصد غضب المواطنين من تخفيف الأحمال

وقال إن الحكومة رصدت غضب المواطنين من تخفيف الأحمال، ويتم التعامل مع الأمر بقدر عال من المسؤولية، متابعًا: «نعد المواطنين بتحسن أحواله، رغم الضغوط الحالية، وتم من قبل وقف تخفيف الأحمال خلال شهر رمضان المبارك، مراعاة للمواطنين»، مؤكدًا أن الحكومة لديها أجهزة رصد يومية لنبض الشارع، وما يعبر عنه المواطنين.