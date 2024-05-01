«القاهرة الإخبارية» تكشف تفاصيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى تل أبيب

كشفت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في القدس المحتلة، عن تفاصيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى تل أبيب، مشددًا على أنه كان يعول بأن زيارته في المنطقة قد ترجئ أو تجمد العملية العسكرية في رفح الفلسطينية، وأن يقنع إسرائيل أو يضغط على حكومتها المتمثلة في بنيامين نتنياهو لإعطاء الضوء الأخضر في إتمام إطار تفاهمي جديد في صفقة تفضي إلى الإفراج عن المحتجزين خاصة أنه توعد عائلاتهم أن يتم الإفراج عن كل المحتجزين وحتى وإن كانوا ليسوا ثنائي الجنسية وتحديدا الأمريكيين منهم.

بلينكن كان يعول على إدخال المساعدات

وأضافت «أبو شمسية»، خلال تصريحاتها على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه كان يعول على إدخال المساعدات والإغاثات الإنسانية، ولربما إسرائيل استبقت هذه الزيارة وحاولت أن تعطي بلينكن بعض الشيء مما يريد، وهو الإعلان عن تخصيص منطقة آمنة في قطاع غزة، والحديث عن فتح أحد المعابر لإدخال المساعدات والإغاثات الإنسانية وتحديدا إلى سكان شمال القطاع.

ولفتت إلى أن بلينكن حاول خلال زيارته للمنطقة بحث عملية التطبيع مع السعودية، ولكن بعدما أخبره نتنياهو حول الرد الإسرائيلي، وكأنه رد مبطن مسبق إلى رفض تل أبيب هذه الصفقة بالقول إنه إذا تزمتت حماس بشروطها المتمثلة بإنهاء الحرب والانسحاب الكلي ووقف إطلاق النار الشامل في غزة فهذا يعني أن إسرائيل لن تقبل هذه الصفقة.