متحدث مجلس الوزراء: تلقينا عروضًا استثمارية أجنبية جادة وندعمها بتذليل الصعاب

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنَّ الحكومة المصرية حريصة على جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصةً أنه بفضل استقرار سعر الصرف زاد الإقبال على السوق المصرية، وبالفعل تلقينا عروض استثمارية لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح بتكاليف استثمارية متوقعة تقدر بنحو 9 مليارات دولار موزعة على مشروعين سيتم تنفيذهم والأول سينتج 5 جيجا وات أما الثاني سينتج 3 جيجا وات، وذلك على عدة مراحل.

وتابع «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كل يوم»، مع الإعلامي خالد أبو بكر والمُذاع على شاشة «ON»: «هناك شراكة بين المستثمرين الأجانب وآخرين محليين مثل شركة أوراسكوم، والحكومة تهدف إلى زيادة مشاركة الطاقة المتجددة وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة من هذه المشروعات، ومتوقع تساهم بـ 18 ألف فرصة عمل».

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء: «تم تسليم الأراضي للمستثمرين، والشركة جادة والحكومة تدعم كافة الشركات التي لديها سابقة نجاح بإنشاء المشروعات بمصر ولديها الجدية في الدخول والاستثمار في اقتصادنا المحلي، ونسعى لتذليل اية الصعاب أمام المستثمرين بتوفير الأراضي والتراخيص ومنحهم الرخصة الذهبية وتسريع الإجراءات وعملية الانشاءات».