«المصريين الأفارقة»: القطاع الخاص قادر على توطين الصناعة وجذب الاستثمارات

أكد المهندس كريم إسماعيل، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، حرص الدولة المصرية على زيادة الصادرات المصرية باعتبارها مصدرًا رئيسيًا للاقتصاد المصري، مطالبا بضرورة زيادة نسبة مساهمة الإنتاج الصناعي من إجمالي نسبة الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 20% سنويا.

التوسع في توفير الحوافز الاستثمارية

وطالب «إسماعيل» بضرورة التوسع في توفير الحوافز الاستثمارية التي من شأنها تعزيز تمكين القطاع الخاص لتوطين الصناعة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة في القطاعات الصناعية.

واشاد عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بالمبادرة الرئاسية «ابدأ»، والتي استطاعت توطين مجموعة من الصناعات، مؤكدا أن مصر بحاجة إلى عديد من المبادرة بهذا الشكل لتوطين الصناعات المختلفة، سواء الدوائية أو الصناعات المغذية، أو الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

«إسماعيل»: توطين الصناعات يحول المستوردين إلى مُصّنعين

وقال «إسماعيل»، إن توطين الصناعات يحول عدد من المستوردين إلى مصنعين، في ضوء خبرتهم ومعرفتهم بالسوق وقدراتهم التسويقية الكبيرة .

ونوه عضو مجلس إدارة الجمعية إلى أن تعظيم العائد من الصادرات المصرية سيحقق الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات التي تستهدفها الدولة، حيث تملك مصر فرصًا تصديرية متعددة تكفل لها زيادة مشاركة القطاع الصناعي في عملية التنمية.