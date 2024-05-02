أستاذ قانون دولي: ما تفعله إسرائيل في غزة إبادة جماعية وليس دفاعا عن النفس

أكّد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن ما تفعله إسرائيل في حربها على قطاع غزة هو إبادة جماعية وليس دفاعًا عن النفس، مشددًا على أن هناك حفنة قليلة جدًا من الدول التي قامت باتخاذ تدابير مضادة قاسمة ضد إسرائيل وهي التي نفت القانون الدولي.

وأوضح خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في موسمه الجديد المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن ما قدمته إسرائيل من مرافعات أمام محكمة العدل الدولية لم تكن دفوع قانونية، بل مراسلات واهية وكانت إفكًا وزورًا وبهتانًا.

الدفوع القانونية تمحورت على فكرة الدفاع عن النفس

ونوه «سلامة»، إلى أن الدفوع القانونية تمحورت على فكرة الدفاع عن النفس، مؤكدًا أن محكمة العدل الدولية لم تأخذ بحرف واحد من كلمة الدفاع عن النفس التي ألقاها الدفاع الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يخشى القانون الدولي والمجتمع الدولي إطلاقًا، لافتًا إلى أن السياسة تفسد عمل القانون الدولي بنسبة 100%.

وتابع: «الأحكام الخاصة بالعدل الدولية نهائية باتة ملزمة، ولا يجوز الطعن على العدل الدولية، لأنها المحكمة العليا للأمم المتحدة، ولكن قرارتها تذهب إلى مجلس الأمن لتنفيذها».