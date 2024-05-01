«فتح»: تزويد إسرائيل بالأسلحة الألمانية يتعارض مع القانون الدولي

قال زيد تيم باحث سياسي، أمين سر حركة فتح في هولندا، إنّ كل ما قامت به ألمانيا من دعم للاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة منذ أحداث السابع من أكتوبر وحتى اليوم يتعارض مع القانون الدولي.

وأضاف تيم في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «المحكمة الجنائية الدولية لم ترفض القضية التي رفعتها نيكاراجوا ضد ألمانيا رغم طلب برلين، والأمر في حاجة إلى وقت طويل لمعالجة بعض الأمور».

وتابع أمين سر حركة فتح في هولندا: «بدأت ضغوطات غير مسبوقة على المحكمة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا، وكل الدول التي دعمت إسرائيل وزودتها بالأسلحة من أجل تنفيذ حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني رغم العدد الضخم من الشهداء والمصابين الفلسطينيين».