متى تصبح العمليات العسكرية جرائم حرب؟.. خبير قانوني يجيب

كشف الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، عن الحالات القانونية التي ينطبق عليها «جرائم الحرب»، مشددًا على أن جرائم الحرب هي انتهاكات القانون الدولي الإنساني تحديدا وليس العام.

قصف المستشفيات يعتبر جريمة حرب بشكل واضح

وشدد «سلامة»، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في موسمه الجديد المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، على أنه كان يطلق عليه هذا المسمى كونه يحدد ماهية الانتهاكات الجسيمة لهذا القانون، مؤكدًا أن قصف المستشفيات يعتبر جريمة حرب بشكل واضح، بالإضافة إلى قصف المدنيين والمساجد ودور الأعيان غير العسكرية مثل المدارس والمراكز الصحية.

قصف مقر الأمم المتحدة جريمة حرب

وأشار إلى أن قصف مقر الأمم المتحدة بشكل خاص يعتبر جريمة حرب، وإذ كان هناك قوات للأمم المتحدة وإسرائيل ترفض تواجدها فهذا أيضا جريمة حرب، مضيفًا: «تعرض الأسرى الفلسطينيون للتعذيب والإهمال الطبي والقتل يندرج أيضا تحت مصطلح جريمة حرب، وذلك بموجب اتفاقية جنيف الثالثة لمعاملة أسرى الحرب والمعتقلين، كما أن الرفض التعسفي من قبل إسرائيل للمساعدات الإنسانية المتجهة لقطاع غزة يعتبر جريمة حرب أيضا.. كل ما سبق هو جرائم حرب جسيمة، لأن القانون الدولي الإنساني يفرق بين الجرائم والانتهاكات والخروقات الجسيمة، وبين البسيطة منها مثل أسير الحرب إذ لم يتلق إلا وجبتين في اليوم».

وتابع: «قصف المدنيين والنازحين أو التهجير القسري داخل غزة والإبعاد القسري لخارج غزة يندرجون تحت جرائم الحرب».