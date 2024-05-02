عمرو خليل: تنامي العداء للولايات المتحدة بسبب دعم الاحتلال الإسرائيلي

أكد الإعلامي عمرو خليل، أن الأمر قد يستغرق جيلا كاملا لإعادة بناء مكانة الولايات المتحدة في العالم، هكذا تشير التقديرات داخل وزارة الداخلية الأمريكية، بسبب الدعم المطلق لإسرائيل، مشددًا على أنه منذ السابع من أكتوبر الماضي، ينظر إلى دعم الإدارة الأمريكية الحالية لإسرائيل، على أنه شيك على بياض، للمضي في حربها على غزة.

تحذيرات من تنامي العداء لواشنطن

وأشار «خليل»، خلال تقديمه برنامج «من مصر»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن شبكة «إي بي سي نيوز» الأمريكية، قالت عن مسؤولين بالخارجية الأمريكية، ونقلت تصريحات تحذر من تنامي العداء لواشنطن، خصوصا في منطقة الشرق الأوسط، والدول ذات الأغلبية المسلمة في مناطق أخرى من العالم مثل إندونيسيا.

وأوضح أن التداعيات المستقبلية لهذا الدعم، تصعب من مهمة قيادة الولايات المتحدة لأي تحالف دولي للمساعدة في إعادة إعمار غزة، بعد توقف القتال أو حتى تشجيع تطبيع العلاقات مع إسرائيل مستقبلا، فضلا عن الآثار السلبية التي قد تقع على الشركات الأمريكية في المنطقة.