مفتي الجمهورية ينعى الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان: صاحب سيرة عطرة

نعى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين بالإمارات الذي وافته المنية أمس الأربعاء.

مفتي الجمهورية ينعي الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان

وتوجه المفتي بخالص العزاء إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وآل نهيان وإلى شعب دولة الإمارات، في فقيدهم الذي خدم الوطن بإخلاص، راجياً من الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد شوقي علام أن الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان كان صاحب سيرة عطرة وله دور بارز في خدمة المجتمع، وترك إرثاً طيباً لمجتمعه، داعياً الله أن يجعله في ميزان حسناته