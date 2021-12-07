الشيخ طحنون بن زايد.. مؤسس رياضة «الجوجيتسو» يزور إيران

أثار اللقاء الذي جمع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران، الاثنين، ووفد إماراتي برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني الإماراتي، اهتمام وسائل الإعلام العربية والعالمية، مثلما أثار تساؤلات أيضا حول شخصية الشيخ طحنون بن زايد وسيرته الذاتية.

الشيخ طحنون بن زايد يبحث سبل تعزيز العلاقات مع إيران

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات فقد بحث الشيخ طحنون بن زايد مع الرئيس الإيراني، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، ونقل الشيخ طحنون بن زايد خلال اللقاء إلى الرئيس الإيراني، تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، و"تمنياتهما لإيران وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار".

وفي المقابل، حمل رئيسي الشيخ طحنون بن زايد، تحياته إلى الشيخ خليفة بن زايد والشيخ محمد بن زايد، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها مزيدا من التطور والرخاء.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

رئيس إيران للشيخ طحنون بن زايد: ندعم أمن دول الخليج

وفي السياق نفسه وبمناسبة زيارة الشيخ طحنون بن زايد للإمارات، أشار الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى أن «إيران تدعم أمن دول الخليج»، مرحبا بتعزيز العلاقات مع الإمارات.

وقال رئيسي: «العلاقات الجيدة مع دول المنطقة تعتبر من أولويات سياستنا الخارجية، ويجب ألا تكون هناك عقبات امام العلاقات بين البلدين المسلمين، إيران والإمارات، ونرفض أن تتأثر هذه العلاقات بالإملاءات الخارجية»، لافتا إلى أن «سياسة أعداء دول المنطقة تنص على إثارة الهواجس بين الجيران، لكن هذه المؤامرة يمكن احباطها من خلال التمسك بالحكمة والتفاهم المشترك بين الدول الإقليمية»، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

ونقلت شبكة روسيا عن الشيخ طحنون بن زايد، قوله: إن هذا اللقاء سيكون نقطة تحول في العلاقات بين البلدين.

وأضاف طحنون: نأمل أن يبدأ فصل جديد في العلاقات بين البلدين، مع زيارة آية الله رئيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وفق ما ذكر موقع الرئاسة الإيرانية.

السيرة الذاتية لـ الشيخ طحنون بن زايد

والشيخ طحنون بن زايد هو مستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ فيراير 2016.

وتشير السيرة الذاتية الخاصة بالشيخ طحنون بن زايد إلى أنه يشغل أيضا رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات في بنك أبوظبي الأول منذ 2017، ورئيس مجلس إدارة كل من شركة ريم للاستثمار، والمجموعة الملكية رويال جروب، والشركة العالمية القابضة من 20 أبريل 2020، وعضو المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، ورئيس لجنة أبو ظبي للشؤون الاستراتيجية في المجلس ذاته منذ 21 يناير 2019.

والشيخ طحنون بن زايد هو أيضا المؤسس الفعلي لرياضة الجوجيتسو في الإمارات، ومؤسس نادي أبوظبي للقتال. وقد شغل منصب رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الأول، ورئيس الدائرة الخاصة للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بين 1996 و2004 ورئيس هيئة طيران الرئاسة بين 2009 و2013، كما كان نائبا لمستشار الأمن الوطني بمرتبة وزير بين 2013 و2016.