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خبير اقتصادي: زيادة الحد الأدني للأجور 5 أضعاف يعكس اهتمام الدولة بالمواطنين

كتب:

شريف سليمان
11:33 ص | الخميس 02 مايو 2024
الدكتور ماجد عبدالعظيم أستاذ الاقتصاد

الدكتور ماجد عبدالعظيم أستاذ الاقتصاد

قال الدكتور ماجد عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد، إن الحد الأدنى للأجور جرى رفعه أكثر من مرة في فترة زمنية قصيرة، مشيرا إلى أنه زاد 5 أضعاف خلال 5 سنوات وذلك بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الدولة تستهدف مواكبة معدلات التضخم العالمية

وأضاف عبدالعظيم في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» على قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الزيادة ترجع إلى أن يكون هناك مواكبة مع معدلات التضخم العالمية وزيادة الأسعار ليتحقق التوازن بين الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة.

تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور

وأشار إلى أن الحد الأدنى للأجور كان 1200 جنيه عام 2014 والآن وصل إلى 6 آلاف جنيه، مشيرا إلى أن الحكومة رفعته بنسبة 5 أضعاف، مؤكدا أن الدولة تحرص على زيادة الحد الأدنى للأجور مما يعكس مدى اهتمام الحكومة بالمواطنين.

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بقلم شريف سليمان