وزير العمل: نحرص على تمكين المرأة اقتصاديا وتأهيلها إلى سوق العمل

قال حسن شحاتة، وزير العمل، إن الوزراة تحرص على تمكين المرأة اقتصاديا لتأهيلها لسوق العمل وإقامة مشروعات صغيرة والتوعية بالحقوق والواجبات داخل مواقع العمل والإنتاج، كما تواصل وزراة العمل بتنفيذ خطط الانتهاء من إطلاق الخدمات المقدمة للمواطنين إلكترونيا وبشكل كامل على بوابة مصر الرقمية، وذلك في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي وعالم التكنولوجيا تماشيا مع المتغيرات التي طرأت على السوق المحلي والدولي.

وأضاف وزير العمل، في كلمته خلال احتفالية عيد العمال بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي من مجمع هايير الصناعي في العاشر من رمضان، عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «أتقدم بجزيل الشكر والتقدير والعرفان إلى الرئيس عبدالتفاح السيسي على ما قدمتوه لأبنائكم العمال من دعم واهتمام بالغ والتوجيه دائما نحو حمايتهم ورعايتهم وتنيمة مهارتهم ومد برامج الحماية الاجتماعية والصحية لكل فئات العمال، ورفع الحد الأدني للأجور وتوسيع الفئات المستهدفة في مبادرة حياة كريمة».