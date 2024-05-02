«نهضة صناعية».. فيلم تسجيلي في احتفالية عيد العمال يرصد جهود الدولة

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلمًا تسجيليًا يرصد جهود الدولة في النهوض بالصناعة المصرية، بعنوان «نهضة صناعية»، وذلك خلال احتفالية عيد العمال من مجمع هاير الصناعي في العاشر من رمضان.

وجاء في الفيلم التسجيلي: «حلمنا كل يوم بيكبر وبيرسم طريق جديد للتنمية الصناعية لقلاع ومجمعات صناعية عملاقة في كل شبر على أرض مصر، وفرت آلاف من فرص العمل في القطاعين الخاص والحكومي، بسواعد 30 مليون عامل مصري، قدرنا نحقق حلمنا بنهضة صناعية، ومن اليوم الأول أكدت القيادة السياسية ضرورة تحقيق نهضة صناعية عملاقة».