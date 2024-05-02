الرئيس السيسي: أتعهد بمكافحة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، التمسك الدائم بالحفاظ على حقوق عمال مصر، ومواصلة الدولة العمل جنبا إلى جنب مع جهود العمال الشرفاء والدور الوطني المعهود لأصحاب العمل على زيادة معدلات التشغيل وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وزيادة مستويات الأجور.

وأضاف الرئيس خلال كلمته في احتفالية عيد العمال من مجمع هايير الصناعي في العاشر من رمضان، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّه يتعهد بمواصلة أقصى جهد لمكافحة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار.

وتابع: «عيد العمال اليوم يتجسد فيه أعظم القيم وهي قيمة العمل التي طالما كانت على مدار التاريخ أساس التقدم ونهوض الأمة المصرية، وحرصت منذ اليوم الأول على تعزيز الحوافز بين مختلف الأطراف وبخث سبل معالجة التحديدبات التي تعوق إنشاء بيئة عمل سليمة».