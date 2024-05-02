الرئيس السيسي يكرم عددا من النماذج المتميزة خلال احتفالية عيد العمال

كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من النماذج المتميزة في العمل خلال احتفالية عيد العمال، وفقًا لخبر عاجل أفادت به قناة «إكسترا نيوز».

وكرم الرئيسُ محمود حلمي رجب مرشد، مؤسس اللجنة النقابية، بشركة الأمل للبترول، وتولى رئاسة اللجنة حتى بلوغه سن التقاعد، وعادل نظمي حسن، إذ عمل كمستشار للموارد البشرية والتدريب بالشركة القابضة للكهرباء، وهو مثال للإخلاص والتفاني في العمل، ومجدي محمود مرسي محمود، أمين عام اللجنة النقابية للعاملين بالتلفزيون سابقا، وعمل مدربا لتثقيف العمال ومهارات التفاوض الجماعي.

وكرم الرئيس السيسي عبدالعظيم أحمد عبد العظيم مصطفى، رئيس اللجنة النقابية للشركة المصرية لخدمات الطيران المدني، وعضو النقابة العامة للنقل الجوي، والمرحوم محمد عبدالفتاح محمد عرابي، وعنه نجله أيمن رئيس الاتحاد المحلي لعمال محافظة الشرقية، وشارك في إعداد اللوائح المنظمة لعمل النقابة، وعبدالباقي محمد إبراهيم بسبب دوره البارز في مجال العمل النقابي من أجل العمال.

وكرم الرئيس السيسي المرحوم محمد إمام نعمان مطاوع، وعنه ابنته سالي، رئيس الاتحاد المحلي لعمال حلوان سابقا، وعمل طوال خدمته بشركة لصناعات معدات الغزل كمدير للأمن الصناعي.

وكرم الرئيس السيسي المرحوم عزت حسين عبد النبي حسين، وعنه ابنته مروة، رئيس نقابة العاملين بالري والصيد سابقا، وعمل بالهيئة الزراعية المصرية، وخدم النقابة بكل تفانٍ وإخلاص.

وكرم الرئيس السيسي منى السيد السيد حبيب، أول امرأة على مستوى التنظيم النقابي، وتشغل منصب أمين عام النقابة العامة للعلوم الصحية، وولاء فرج عطا الله حسين أمين عام اللجنة التقابية للعاملين بالنقل البري، ومثلت المرأة في الاجتماع الإقليمي للجنة الشباب بتونس، ورحاب على حسن علي تميزت بكفاحها الدائم منذ عام 2010 كسائقة مهنية على جميع وسائل النقل، ومصطفى محمد مصطفى عبدالوهاب أمين صندوق النقابة العامة للكيماويات، تميز بالأداء والانضباط وهو مثال يحتذى به، وأحمد محمد زهران من ذوي الهمم ومشهود له بالكفاءة والتفاني في العمل، وحسن عبدالرؤوف عبدالرحمن حسن من ذوي الهمم، ومشهود له بالكفاءة والتفاني في العمل.