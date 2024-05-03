ذكرى وفاة زوزو نبيل.. لماذا لم تخرج من المنزل لمدة سنة؟

أكثر من 55 عامًا عاشتها الفنانة زوزو نبيل في رحاب الفن، من خلال مشوار بدأته قبل نهاية الثلاثينيات من القرن الماضي واستمر تألقها على مدار أكثر من 200 عمل ما بين سينما ودراما ومسرح وإذاعة حتى قبل نهاية القرن العشرين بنحو 4 سنوات مع وفاتها في مثل هذا اليوم 3 مايو عام 1996.

لم تعش طفولتها ولم تعرف معنى المراهقة وغابت عنها مرحلة الشباب، حيث حكت زوزو نبيل في لقاء تليفزيوني مع المحاور مفيد فوزي، أنها لم تمر على كل هذه المراحل في حياتها، لأنها فتحت عينيها على هذه الدنيا وجدت نفسها زوجة وهي في الثالثة عشرة من عمرها.

قبل أن تصل إلى سن الـ15 كانت قد أنجبت ابنها، وزوجها في هذا الزمن كان مأمور سجن طره، والمنزل الذي كانت تسكن فيه مع عائلة الزوج يطل على هذا السجن، ولم يكن مسموح لها المغادرة خارج حدود المنزل حتى السطوح مُنعت منه، والشباك يظل مغلقًا طيلة اليوم وباعتباره كان مصنوعًا من الأرابيسك سُمح لها بالنظر من خلال الفتحات الضيقة فقط.

ذكرى وفاة زوزو نبيل

«انعزلت عن المجتمع من طفولتي»، وأوضحت زوزو نبيل أنها لم تغادر منزل الزوجية لمدة عام، واضطرت والدة الزوج لاصطحابها ليلًا بصحبة أحد الخفراء وخادمة بالمنزل لتسير فقط حتى نهاية الشارع مع إخفاء وجهها حتى لا يتعرف عليها أحد قبل الولادة.

حياة مستحيلة

وقالت زوزو نبيل خلال لقائها، إن والد الزوج علم بما تشكو منه والسجن الذي أصبحت تعيش فيه وقام على الفور باصطحابها إلى والدتها مرة أخرى وقال لها «بنتك خسارة في ابني، دي أمانة خليها عندك لما آجي استلمها بنفسك، ولو ابني جالك عشان يرجعها ارفضي لغاية ما يعرف قيمتها».

تابعت: «في الفترة دي كانت الحياة أشبه بالسجن بعد ماخرجوني من المدرسة، بعكس الزوج الثاني كان يحبني كثيرًا».