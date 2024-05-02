نقيب المعلمين: كلمة الرئيس السيسي رسالة تقدير لكل يد عاملة تبني الوطن

ثمنّ خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، التي أعلنها اليوم في احتفالية عيد العمال، بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ودعوة مجلس النواب لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره، وزيادة قيمة الحد الأدنى للإعانة التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من 600 جنيه إلى ألف وخمسمائة جنيه، وتعظيم دور وزارة العمل في تنمية المهارات والموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل بالداخل والخارج.

احتفالية عيد العمال

وأوضح نقيب المعلمين خلال مشاركته في احتفالية عيد العمال، أنّ كلمة الرئيس السيسي، بتحية كل عمال مصر في عيدهم، هي رسالة محبة وعرفان من قائد سفينة الوطن وصاحب نهضة مصر الحديثة تقديرًا لكل وطني متفانِ في سبيل بناء مصر الجديدة.

المصريون يقفون صفًا واحدًا خلف الرئيس السيسي

وأكد رئيس اتحاد المعلمين العرب، أنّ المصريين بكل فئاتهم يقفون صفًا واحدًا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق الاستقرار والتقدم والرقي.