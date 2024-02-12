نقيب «المعلمين» يدين العدوان الإسرائيلي على رفح الفلسطينية: ويطالب بمحاسبة الاحتلال على جرائمه

أدان خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، العدوان الإسرائيلي الوحشي على رفح الفلسطينية وسقوط عدد كبير من الشهداء الفسطينيين، نتيجة تكثيف الاحتلال من عدوانه خلال الساعات الماضية، ضد المدنيين في مدينة رفح الفلسطينية جنوب غزة، كما أدان بالصمت الدولي على تهديد إسرائيل لاستقرار المنطقة.

وأكد نقيب المعلمين، أن جميع المصريين يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية، في كل ما تراه مناسبا في التعامل مع الأزمة الحالية، وضد الاستفزاز الاسرائيلي، الذي يهدد استقرار المنطقة بشكل غير مسبوق.

وأوضح خلف الزناتي، أن المصريين جميعا على ثقة كاملة فى قدرة القيادة السياسية والجيش المصري العظيم، في حماية أمننا القومي، وصون كل شبر من ترابنا الوطني.

ودعا نقيب المعلمين، إلى تشكيل تجمع دولي لمحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم التي ارتكبتها في قطاع غزة ورفح الفلسطينية.

وأكد «الزناتي»، أن المجازر الجماعية التي تواصل قوات الاحتلال ارتكابها ضد الفلسطينيين وخاصة جنوب غزة في رفح الفلسطينية، تشكل إبادة جماعية واضحة ضد كل الأعراف والقوانين الدولية.

وأشار إلى أن إسرائيل تستهدف المدنيين عمدا، وهو ما يؤكده تزايد أعداد الضحايا المدنيين بشكل مرعب خلال الـ24 ساعة الماضية، خاصة الأطفال والنساء والشيوخ، وأن الوضع الإنساني بغزة في تدهور مستمر لا يمكن السكوت عنه.

وأشار خلف الزناتي إلى أن الأفعال الإجرامية لقوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة ورفح الفلسطينية، تسعى بشكل واضح، لنزوحهم خارج أراضيهم وتصفية القضية الفلسطينية، وهو ما لم تسمح به مصر.