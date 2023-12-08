نقيب المعلمين يدعو المصريين إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

دعا خلف الزناتي، نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب، جموع المعلمين، إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024 ، أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، والنزول بكثافة إلى صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم.

ووجه «الزناتي» عبر فيديو نشره على الصفحة الرسمية لنقابة المعلمين، رسالة لمعلمي مصر قائلا: «هذه دعوتي لكم بضرورة أن تتمسكوا بحقكم الدستوري في المشاركة الفاعلة والقوية في الانتخابات الرئاسية 2024، وأن يرى العالم أجمع وعي وإدراك المعلمين وحجم تأثيرهم في عملية التصويت.

المعلمين تناشد المصريين المشاركة في الانتخابات

وأكّد أنّ نقابة المعلمين تكرر النداء بأعلى صوت وتناشد جموع المصريين ومنهم المعلمين، بأن يكونون عناصر فاعلة وصور مضيئة في ملحمة وطنية وعرس ديمقراطي كبير.

وأكّد نقيب المعلمين، أنّ صوت كل مواطن يشكل أهمية كبيرة فى بناء الجمهورية الجديدة، التي تتسم بالشفافية والنزاهة، والتأكيد على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمساواة بين جميع الناخبين وسط إشراف قضائي كامل.