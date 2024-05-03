حل مشكلة تسريب شحن بطارية الهاتف في خطوات بسيطة.. «مش هتخلص منك بسرعة»

تسريب الشحن بشكل مفاجئ دون سابق إنذار، مشكلة يواجهها عديد من مستخدمي الهواتف الذكية، إذ تقل طاقة البطارية وتُستنزف دون استخدامها، ويصاحب ذلك عدم الاستجابة لأية محاولات لشحنها 100%، أو ظهور علامة 100% بشكل وهمي، أي تظهر علامة اكتمال الشحن لكن البطارية في الواقع لا تستجيب، وترجع هذه المشكلة إلى عديد من الأسباب التي ربما تتعلق بالتطبيقات والشاشة.

ما سبب تسريب الشحن؟

إسلام محمد الخبير التكنولوجي، أوضح في حديثه لـ«الوطن»، أنّ مشكلة تسريب الشحن في الهواتف، أو الشحن الوهمي للبطارية، تعود إلى تلف قطعة الـ«ic» المسؤولة عن الطاقة الداخلة للموبايل، أو للأسباب التالية:

تلف السوكيت أو تراكم الأتربة عليه، مما يؤدي إلى عدم استقرار الشاحن.

ترك الهاتف على الشاحن لمدة أطول من المعتاد.

ارتفاع درجة حرارة الموبايل دون الانتباه لها.

امتلاء مساحة التخزين، مما يشكل حِملًا على الموبايل يستنزف الشحن والبطارية.

حل مشكلة الشحن الوهمي

وأضاف الخبير التكنولوجي خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه لإصلاح مشكلة تسريب الشحن، يمكن اتباع بعض الخطوات التي تتمثل في الآتي:

اشحن الهاتف وهو مغلق.

استعمل شاحنا أصليا حتى تكتمل نسبة الشحن.

حظر التطبيقات التي تستهلك قدرًا كبيرًا من طاقة البطارية.

حذف الحسابات غير المستخدمة.

عدم استنزاف طاقة البطارية بالكامل لتصل نسبة الشحن إلى صفر.

تفعيل ميزة شحن البطارية المحسّن Optimized Battery Charging.

تفعيل ميزة البطارية التكيُّفية، إذ تعمل على التحسين المتواصل لكيفية استهلاك التطبيقات للطاقة، من خلال اختيار:

الإعدادات.

البطارية.

توفير شحن البطارية.

اختيار البطارية التكيُّفية.

كيف أعالج تسريب الشحن؟

ووفقًا لِما ورد على البوابة العربية للأخبار التقنية، يمكن اتباع الخطوات التالية لحل مشكلة تسريب الشحن أو نفاد الشحن بسرعة: