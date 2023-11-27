9 علامات تشير إلى اختراق هاتفك المحمول.. أبرزها استنفاد البطارية سريعا

وجّه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عدة نصائح حول كيفية حماية الهاتف المحمول من الاختراق، وكيفية حماية معلوماتك الشخصية، مشيرًا في فيديو بثه على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن اختراق الهاتف المحمول يعني أي طريقة يحصل من خلالها شخص ما على وصول غير مصرح به إلى الهاتف المحمول أو اتصالاته مثل «الرسائل أو المحادثات أو التطبيقات أو جهات الاتصال وما إلى ذلك».

علامات وإشارات توضح اختراق الهاتف المحمول

وأوضح مركز المعلومات، أن هناك علامات وإشارات توضح اختراق الهاتف المحمول تتمثل فيما يلي:

- تعطل الهاتف أو إعادة تشغيله بشكل مفاجئ.

- حدوث تغيّر في الإعدادات.

- ملاحظة صدى صوت أو ضوضاء.

- استنفاد البطارية بسرعة .

- ظهور مفاجئ لرسائل أو شاشات أو إعلانات غير مرغوب فيها.

- تعطل الهاتف أو إعادة تشغيله بشكل مفاجئ.

- زيادة استخدام البيانات أو التطبيقات بشكل ملاحظ.

- بطء في الأداء.

- ارتفاع درجة الحرارة.