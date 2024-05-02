عضو بـ«النواب» عن كلمة الرئيس السيسي في احتفالية عيد العمال: رسالة طمأنة

أكدت النائبة إيلاريا سمير، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال احتفالية عيد العمال بعثت رسائل طمأنة لعمال مصر بشأن مستقبلهم وحياتهم المهنية، وأنهم سواعد مصر التي تتكأ عليهم لصنع دولة حديثة متقدمة.

دعم عمال مصر رسالة طمأنة من الرئيس

وأشادت في تصريحات لها اليوم، بتوجيهات الرئيس السيسي لدعم عمال مصر، أبرزها زيادة قيمة الحد الأدنى للإعانات التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من 600 لـ1500جنيه كحد أدني للعامل.

وثمنت توجيه الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من قانون العمل، مشيرة إلى أنه يعزز من مكانة العمال المصريين ويضمن حقوقهم، إضافة إلى توجيه الرئيس بدمج ذوي الهمم في سوق العمل وزيادة معدلات تشغيلهم.

إعداد استراتيجية وطنية متكاملة

كما أشادت بتوجيهات الرئيس السيسي بتخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق إعانات الطوارئ للعمال، وإنشاء مركز تدريب متكامل لتنمية مهارات الشباب وفقا للمعايير العالمية، والعمل على استشراف وظائف المستقبل وما تحتاجه من مهارات، فضلا عن إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية.