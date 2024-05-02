عضو بـ«التحالف الوطني»: حديث الرئيس في احتفالية عيد العمال ترسخ حقوق الإنسان

رحب مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته اليوم باحتفالية عيد العمال، بشأن زيادة معدلات تشغيل النساء وتمكينهم اقتصاديا، مؤكدا بأنها تعكس الترسيخ الكامل لحقوقهن، وأدوارهن الفاعلة في بناء الجمهورية الجديدة.

زيادة الحد الأدنى للإعانة

وثمن مجلس أمناء المؤسسة توجيه الرئيس للحكومة بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ما يساهم في حل العديد من الإشكاليات العمالية، ويحقق الضمانة الكاملة لحقوقهم.

ورحبت المؤسسة بقرار الرئيس الخاص بزيادة قيمة الحد الأدنى للإعانة التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من مبلغ 600 جنيها إلى مبلغ1500 جنيه كحد أدنى للعامل، الأمر الذي يدخل في صون وكرامة وكفالة الحقوق العمالية، يضاف إلى ذلك قراره بضرورة تحقيق الحماية القانونية الواجبة للعمال، من خلال زيادة معدلات التفتيش على المنشآت الخاضعة لقانون العمل، لضمان إنفاذ أحكام القانون وتطبيق الحد الأدنى للأجر.

اهتمام الرئيس بالتدريب وتنمية المهارات

وأشاد مجلس أمناء المؤسسة باهتمام الرئيس دوما بالتدريب وتنمية مهارات العمال، ما وضح جليا اليوم في تأكيده على وزارة العمل بتعظيم دورها في تنمية المهارات والموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل بالداخل والخارج.