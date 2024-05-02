محمود مسلم: مصر تحاول الوصول لهدنة لحماية الفلسطينيين 

أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ، أنه فيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، فإن مصر تسير على مسارين، المسار الأول وهو المحاولة للوصول إلى اتفاقية هدنة تضمن وتحمي الفلسطينيين في هذا الوضع الصعب.

وأضاف «مسلم» خلال حواره ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، أن المحور الثاني وهو تقديم مساعدات إنسانية وفتح المعبر دائمًَا لدخول هذه المساعدات وتوفيرها، ومصر حتى الآن هي من تقدم أكبر نسبة تتخطى 80% من المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة، و«مصر شايلة الهم السياسي والتفاوضي والهم الإنساني، وهناك معسكرات كثيرة أقامتها المخابرات العامة في قطاع غزة».

وتابع: «إسرائيل قدمت مقترحات، وحماس قدمت مقترحات ولكننا في حاجة إلى سرعة لأننا لا نضمن تعاطف المجتمع الدولي طيلة الوقت، والوضع الإنساني وفقًا لكل التقارير الدولية أصعب مما يتخيله أحد».