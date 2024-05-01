بعد انتظار أهالي غزة جثث ذويهم.. أماكن اكتشاف المقابر الجماعية في قطاع غزة

عثرت السلطات الفلسطينية على مقبرة جماعية في عدة مناطق بقطاع غزة، ومن أبرزها مجمع الشفاء، الذي جرى اكتشافه فور انسحاب الجيش الإسرائيلي، الذي كان يحاصر المجمع الطبي لفترة طويلة، وأصيب أهالي القطاع بحالة من الصدمة، إثر اكتشاف أن دبابات الاحتلال دفنت عشرات الفلسطينيين بطريقة غير إنسانية.

وفي مشهد مؤلم وقفت أعدادا كبيرة من العائلات الفلسطينية، منتظرة عثورها على ذويها من الشهداء والمفقودين قرب المستشفى، ويحاولون البحث بين الجثث المتحللة التي يظهر عليها علامات العنف قبل استشهادها على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، الذي يواصل انتهاكاته بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، نقلا عن وسائل الإعلام الفلسطينية.

ووصلت جرائم العدوان غير الإنسانية إلى مستويات خطيرة، خاصة بعد العثور على عدد من المقابر الجماعية التي تؤي مئات من الجثث المتحللة، في عدد من المستشفيات والمدارس التي كان يتواجد بها أعداد كبيرة من النازحين الذين تدمرت منازلهم، إثر قصفها من الاحتلال، الأمر الذي أثار جدلا واسعا، وطالب إثره الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بدأ التحقيقات السريعة ومحاسبة الجناة.

أماكن اكتشاف المقابر الجماعية في قطاع غزة

بحسب تقرير نشرته شبكة «nbc news»، فإن السلطات الفلسطينية كشفت عن وجود عدد من المقابر الجماعية في مناطق متفرقة من القطاع، كان أبرزها مجمع ناصر الطبي جنوب غزة، وهو المنشأة الطبية الرئيسية في وسط القطاع، وتضم نحو 400 جثة تم التعرّف على 165 منها، ويوجد بها 3 مقابر جماعية، الأولى أمام المشرحة والثانية خلفها، والثالثة شمال مبنى غسيل الكلى، وفقا لما ذكره الدفاع المدني الفلسطيني.

بالإضافة إلى أن معظم الجثث كانت تحمل علامات الإصابة بطلقات نارية في الرأس، أو تقييد الأيدي بأربطة، وبعضها مجردا من ملابسه، موضحة أنه كان بينهم عددت من الأطفال والنساء.

وخلال عمليات البحث حول القطاع، عثرت السلطات الفلسطينية أيضا على موقع دفن آخر في مستشفى الشفاء بشمال قطاع غزة، الذي استهدفته عملية للقوات الخاصة الإسرائيلية، وتم العثور على أكثر 30 جثة، وجاء ذلك بعد عدة اشتباكات بين الطاقم الطبي وجيش الاحتلال، حين رفضوا تنفيذ أمر الإخلاء الإلزامي، منعا من أن يموت نحو 700 مريض معرضين لخطر إذا تركوا، خاصة في الوقت الذي لم يتوفر فيه سيارات إسعاف لنقلهم.

وانتشرت عدة مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، توثق لحظة اكتشاف المقابر الجماعية في القطاع، التي أثارت انتقادا واسعا على مستوى العالم، بالإضافة إلى المطالبة بضرورة محاسبة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأهمية التوصل إلى حل سريع لوقف إطلاق النار، واضطهاد المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.