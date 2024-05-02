«الطيران المدني»: تشغيل خطوط جوية جديدة لإسطنبول وفينسيا بإيطاليا

قالت وزارة الطيران المدني، إنه استمرارا للجهود التنموية الداعمة لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة من وإلى مصر، وفي ضوء الزيادة الملحوظة في أعداد الركاب القادمين من مختلف دول العالم، أعلنت شركة إير كايرو إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني والذراع الاقتصادي لها عن انضمام الطائرة الـ24 من طراز إيرباص A320 لأسطولها الجوي، ليصل إجمالي عدد طائراتها إلى 33 طائرة من طرازات Airbus وE190 وATR.

ومن ناحية أخرى، أعلنت شركة إيركايرو أنه بمناسبة بدء الموسم الصيفي، سيتم تشغيل عدد من الخطوط الجوية الجديدة إلى بعض الوجهات الدولية، التي تربط المدن السياحية المصرية ببعض المدن الأوروبية.

تشغيل خط جوي جديد يربط بين القاهرة وأنطاليا بتركيا

في هذا السياق، أشار الطيار أحمد شنن رئيس شركة إيركايرو، إلى أن الشركة تستهدف تشغيل رحلات جوية جديدة إلى الوجهات الأكثر طلبًا بما يعزز الربط الجوي وتوسيع شبكة خطوطها الجوية، حيث جرى تشغيل خط طيران مباشر يربط بين مدينة شرم الشيخ ومدينة فينيسيا بإيطاليا، بواقع رحلة واحدة أسبوعيًا.

واعتبارا من أول يونيه المقبل، سيتم تشغيل خط جوي جديد يربط بين القاهرة وأنطاليا بتركيا، بواقع رحلتين أسبوعيًا، وتشغيل خط يربط بين القاهرة ومطار صبيحة بأسطنبول بواقع رحلتين أسبوعيًا، وكذلك بين القاهرة ويريفان بأرمينيا، بواقع رحلة أسبوعيا وبين مرسى مطروح وسلوفاكيا بواقع رحلتين أسبوعيا.

ويصل إجمالي عدد الوجهات التي تصل إليها الشركة 60 نقطة محلية ودولية، وتسيير أكثر من 400 رحلة أسبوعية؛ بما يدعم حجم الحركة السياحية الدولية الوافدة إلى مدن الجذب السياحي المصري ويلبي متطلبات عملائها ورغباتهم في السفر إلى مصر كواجهة سياحية مفضلة أمام القادمين من مختلف أنحاء العالم.