«يوروكنترول» يشيد باحترافية الجانب المصري في تنظيم حركة الطيران المدني

في ضوء التقرير اليومي الصادر عن هيئة الأمان والسلامة الأوروبية «يوروكنترول»، جرى الإشادة بكفاءة أداء الجانب المصري من خلال التخطيط المتقن لإدارة الحركة الجوية بالمجال الجوي المصري، والتي ظهرت بشكل مشرف ومتميز في ظل إغلاق المجالات الجوية لبعض الدول المجاورة، والذي أدى إلى زيادة معدلات التشغيل وأعداد الطائرات وتكثيف الضغط على المجال الجوي المصري، حيث تم التعامل بسلاسة وأمان مع الوضع.

إشادة بالطيران المصري

أشادت اليوروكنترول بالدور الكبير والفعال لكل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربيه السعودية، لقيامهما بتفعيل خطة طوارئ بين إقليمي الطيران المصري والسعودي، وتحديد مسارات محددة بدقة عالية ساعدت على استيعاب الحركة الجوية الطارئة خلال الظروف الاستثنائية التي شهدتها المنطقة أمس، بسبب الهجوم الإيراني على إسرائيل.

هذا وأعربت الهيئة عن تقديرها لأداء سلطات الطيران المدني ومنظومة الملاحة والمراقبة الجوية بالبلدين، لما بذلوه من جهد كبير ودور ملموس خلال تعاملهم مع هذا الموقف الطارئ بشكل سريع وبكفاءة عالية، حيث تم على الفور التنسيق التام بين الجانبين وتقديم أوجه الدعم اللازم لاستيعاب الحركة الجوية الوافدة، والناتجة عن تحويل العديد من الطائرات من مسارها الجوي المعتاد إلى كلا من المجالين الجويين المصري والسعودي.