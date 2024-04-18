«الطيران المدني» تكشف أسباب تحويل مسار رحلة جوية إلى مطار القاهرة الدولي

قالت وزارة الطيران المدني، إنه في ضوء ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو تم بثه من داخل طائرة شركة طيران العربية التي كانت قادمة من الرياض متجهه إلى مطار برج العرب بالإسكندرية؛ نظراً لسوء الأحوال الجوية بمطار برج العرب الدولي أمس الأربعاء، فقد تم تحويل مسار الرحلة للهبوط بمطار القاهرة الدولي.

تحري الدقة والحذر من المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي

وأوضحت الوزارة: هبطت الطائرة في تمام الساعة 17:45 من مساء أمس، حيث طلب قائد الطائرة التزود بالوقود فقط دون نزول الركاب، والانتظار لحين تحسن الأحوال الجوية بمطار برج العرب، وذلك طبقا للبريد الإلكتروني الوارد من شركه الطيران، وأقلعت الطائرة في تمام الساعة 20:09 ولا صحة لما تم ذكره من انتظار الطائرة المذكورة أعلاه لمدة تزيد عن 6 ساعات.

بان مهم من الطيران المدني

هذا وتهيب شركة ميناء القاهرة الجوي جميع وسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة وتوخي الحذر في المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والرجوع إلى الجهات المعنية للتأكد من صحتها قبل النشر .