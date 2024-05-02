«جبران»: نشكر «السيسي» لدعمه القطاع الخاص وإقامة مشروعات كثيفة العمالة

هنأ محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، باسم ملايين العمال، الرئيس عبدالفتاح السيسى على بدء الولاية الجديدة، بعد أن احتشدوا بالملايين مع جموع الشعب المصرى إلى صناديق الانتخابات مجددين العهد، ومؤكدين الوقوف صفاً واحداً خلف إرادتكم القوية لبناء الجمهورية الجديدة بعد نجاح القيادة السياسية فى تثبيت أركان الدولة والقضاء على الإرهاب. وأضاف «جبران»، فى كلمته أمس، خلال احتفالية عيد العمال بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى من «مجمع هايير الصناعى» فى العاشر من رمضان، عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «ندرك معكم أن بناء الدول لا يتم بين عشية وضحاها بل يتطلب الوقت والجهد والصبر والتخطيط، وأن يقودنا الأمل دائماً إلى مستقبل أفضل وواعد لنا ولأجيال قادمة، وألا نفقد هذا الأمل أبداً مهما كانت الضغوط والتحديات».

وأكد رئيس اتحاد العمال أن عمال مصر يقفون خلف الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤيدين موقف مصر الثابت والداعم للشعب الفلسطينى بكل الصور، وحقه فى إقامة دولة مستقلة على أرضهم، ويرفضون فى الوقت ذاته الممارسات الوحشية وأعمال الإبادة الجماعية لهذا الشعب. ولفت «جبران» إلى أننا «أخذنا على عاتقنا تحويل خطابكم فى عيد العمال الماضى إلى دستور ومنهج عمل، ونشكركم على ما تحقق من افتتاح العديد من المنشآت الصناعية، ونأمل باستكمال باقى المشروعات».

ووجه الشكر للرئيس السيسى لدعمه للقطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية لإقامة مشروعات كثيفة العمالة وتوطين الصناعات العملاقة وزيادة المكون المحلى لدعم الصناعات الوطنية، ومنها مصنع الغزل والنسيج بتكلفة 2 مليار جنيه لتعود الريادة لمصر فى عهد الرئيس.

وأعرب عن شكره وتقديره باسم عمال مصر للرئيس السيسى على إصداره حزمة الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أن تلك القرارات من شأنها تخفيف أعباء موجة التضخم التى تضرب العالم بأسره ومنها زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6 آلاف جنيه، متابعاً أن عمال مصر يأملون أن يصدر قانون العمل الجديد فى الدور التشريعى القادم لكى يحقق الاستقرار فى سوق العمل والتوازن المطلوب ودعم حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال.