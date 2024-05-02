أمريكا اتهمت روسيا باستخدامه ضد أوكرانيا وأثارت جدلا.. ما هو الكلوروبيكرين؟

اتهمت أمريكا نظيرتها روسيا بأنها تستخدم سلاحًا كيماويًا في حربها ضد أوكرانيا، كما لجأت إلى مواد كيماوية مخصصة لمكافة الشغب، مثل قنابل الغاز المسيل للدموع، واستخدمتها ضد القوات الأوكرانية، وهو ما يشكل انتهاكًا لمعاهدة حظر استخدام الأسلحة الكيماوية، بحسب ما أعلنته الخارجية الأمريكية في بيان لها.

وبدورها، نفت موسكو تلك الاتهامات، ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة، فما هي المادة التي أثارت جدلًا كبيرًا بين أمريكا وروسيا، ونقضت موسكو بسببها اتفاقية الأسلحة الكيماوية؟

ما هي مادة الكلوروبيكرين؟

«الكلوروبيكرين».. هي مادة تستخدم في الزراعة كمبيد، وهي في الأساس سائل زيتي أصفر باهت، ويوجد منه أيضًا عديم اللون، وتم استخدامه كعامل حربي كيميائي ولمكافحة الشغب، كما تم استخدامه خلال الحرب العالمية الأولى وتخزين كميات منه خلال الحرب العالمية الثانية، لكن خلال الوقت الحالي، لم يعد مسموحًا باستخدامه عسكريًا.

مادة مُهيجة لها خصائص الغاز المسيل للدموع

والكلوروبيكرين هو مادة مُهيجة لها خصائص الغاز المسيل للدموع، كما أن له رائحة مزعجة، ويؤدي استنشاق كمية بسيطة للغاية منه إلى تهيج العين والرئتين، ويمكن امتصاص الكلوروبيكرين من خلال الاستنشاق أو بلعه أو لمسه للجلد كما يمكن استخدام مادة الكلوروبيكرين عن طريق نشره في الهواء كرذاذ سائل، أو عن طرق تلويث المياه أو الطعام به.

متوسط الأعراض يستمر أحيانًا حتى 8 ساعات

تسبب مادة الكلوروبيكرين تهيج للعينين والجهاز التنفسي والجلد بسرعة شديدة، وقد تستمر أعراض الجهاز الهضمي بعد تناول الكلوروبيكرين لعدة أسابيع، ويمكن أن تستمر التأثيرات العصبية والعضلية الهيكلية الضارة من أسابيع إلى أشهر، لكن متوسط الأعراض يستمر أحيانًا حتى 8 ساعات.

وأثناء استخدام مادة الكلوروبيكرين، يجب استخدام جهاز تنفس - أي واقي - مع بدلة واقية، وذلك عند الدخول إلى منطقة تحتوي عليها الكلوروبيكرين.