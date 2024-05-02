ميناء دمياط البحري يستقبل 65 ألف طن قمح من روسيا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادر 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة، منها السفينة XIN JINING، والتي ترفع علم الصين ويبلغ طولها 225 مترا وعرضها 32 مترا المقبلة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ65 ألفا و680 طنا من القمح والسفينة PANORMITIS، والتي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 169 مترا، وعرضها 26 مترا القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ27 ألفا و500 طن من القمح لصالح القطاع الخاص.

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 38034 طن

يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 38034 طن تشمل 7483 طن يوريا و9646 طن رمل و5404 أطنان كلينكر صب و65 طن علف بنجر و2630 طن أسمنت معبأ و2656 طن أسمنت صب و10150 طن بضائع متنوعة.

بلغت حركة الصادر من الحاويات 888 حاوية مكافئة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41237 طن تشمل 17 ألفا و415 طن قمح و4307 أطنان ذرة و1304 أطنان خشب زان و6157 طن خردة و11104 أطنان حديد، و2969 راس ماشية «عجول تسمين» بإجمالي وزن 950 طنا، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 888 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 299 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2166 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 57 ألفا و805 أطنان، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 189 ألفا و776 طنًا.