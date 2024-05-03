أزمة في دولة الاحتلال الإسرائيلي.. صدامات بين قيادات الجيش والأمن بسبب التعيينات

أبدى إيتمار بن جفير، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، رفضه للتعيينات الجديدة في هيئة الأركان الإسرائيلية، ودعا بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء إلى إقالة يوآف جالانت وزير الدفاع على خلفية تعيينات في هيئة الأركان.

مطالبات باقالة وزير الدفاع الإسرائيلي

ونقلت «سكاي نيوز» تصريحات بن جفير لهيئة البث الإسرائيلية أن التعيينات التي قررها جالانت مع رئيس هيئة الأركان تُظهر أنه يتجاهل الجمهور تماما، وهذا لا علاقة له بهوية الضباط المعينين، الذين قد يكون بعضهم جديرين جدا، وأن قرار التعيينات بحد ذاته يشير إلى كأنه لم يحدث شيءٌ في السابع من أكتوبر وكأن الفشل الأكبر في تاريخ البلاد لم يحدث تحت مسؤوليته كوزير للدفاع.

ودعا بن جفير رئيس الوزراء نتنياهو إلى إقالة جالانت من منصبه، ووصفه بأنه لا يصلح لمواصلة عمله كوزير للدفاع.

ترقية خمسة ضباط

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي وافق على ترقية خمسة ضباط برتبة عميد إلى رتبة لواء، ليصبحوا أعضاء في هيئة الأركان العامة، بينهم شلومي بيندر الذي عُين رئيسًا لقسم الاستخبارات خلفا للعميد جنرال أهارون حاليوا، الذي أعلن استقالته الشهر الماضي على خلفية التقصير في أحداث 7 أكتوبر، وتدخل التعيينات حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة بصورة تدريجية.