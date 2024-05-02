عاجل.. هجوم على موكب «نتنياهو» في تل أبيب.. «ماذا يحدث في دولة الاحتلال؟»

تعرض موكب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أثناء مروره شارع ديزنجوف في تل أبيب إلى الهجوم من قبل أحد الأشخاص، وفقًا لما نشره موقع «والا» العبري.

وألقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي القبض على المشتبه به، إذ أعاق حركة المرور، وحاول مهاجمة موكب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وتم نقله إلى مركز شرطة المدينة للتحقيق معه.

مستوطن إسرائيلي كان يقود سيارة بالقرب من موكب نتنياهو

المشتبه به ييبلغ من العمر 58 عامًا، وهو مستوطن إسرائيلي كان يقود سيارة بالقرب من موكب «نتنياهو»، وحين رآه خرج من سيارته، وحاول مهاجمة سيارة «نتنياهو»، ثم صرخ قائلًا: «أنتم المذنبون»، فيما قامت الشرطة باعتقاله على الفور.