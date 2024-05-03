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الجيش الأمريكي: دمرنا 3 مسيرات للحوثيين في اليمن

كتب:

أحمد العانوسي
01:32 ص | الجمعة 03 مايو 2024
مسيرات الحوثيين

مسيرات الحوثيين

أعلن الجيش الأمريكي، تدمير 3 مسيرات للحوثيين في اليمن، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

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بقلم أحمد العانوسي