الجيش الأمريكي: دمرنا 3 مسيرات للحوثيين في اليمن كتب: أحمد العانوسي 01:32 ص | الجمعة 03 مايو 2024 مسيرات الحوثيين أعلن الجيش الأمريكي، تدمير 3 مسيرات للحوثيين في اليمن، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير 4 مسيرات بمناطق تحت سيطرة الحوثيين الجيش الأمريكي: اشتبكنا بنجاح مع مسيرتين في مناطق سيطرة الحوثيين غارات على مواقع الحوثيين في تعز بالتزامن مع أنباء عن إطلاقهم صواريخ باتجاه إيلات «القاهرة الإخبارية»: غارات أمريكية على مواقع الحوثيين بتعز جنوب غرب اليمن «القاهرة الإخبارية»: أنباء أولية عن إطلاق الحوثيين صاروخا باليستيا باتجاه خليج عدن الحوثيين الجيش الأمريكي بقلم أحمد العانوسي