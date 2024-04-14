«القاهرة الإخبارية»: غارات أمريكية على مواقع الحوثيين بتعز جنوب غرب اليمن كتب: عمرو هلال 10:03 م | الأحد 14 أبريل 2024 غارة - أرشيفية أفاد مراسل «القاهرة الإخبارية»، بحدوث غارات أمريكية على مواقع الحوثيين بتعز جنوب غرب اليمن. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: أنباء أولية عن إطلاق الحوثيين صاروخا باليستيا باتجاه خليج عدن «القاهرة الإخبارية»: مبعوث أمريكا لليمن يؤكد أن ضربات بلاده ستوقف هجمات الحوثيين القيادة المركزية الأمريكية: دمرنا 4 طائرات مسيرة في مناطق سيطرة الحوثيين مجلس الأمن يدين بشدة هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر اليوم الموعود.. رسالة الحوثيين من البحر الأحمر إلى أمريكا وبريطانيا الحوثيين القاهرة الإخبارية اليمن غارات أمريكية بقلم عمرو هلال