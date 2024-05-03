بعد ساعات من الهجوم على موكبه في تل أبيب.. نتنياهو مهدد بالسجن مدى الحياة

يعيش رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فترة عصيبة، مع استمرار العدوان على قطاع غزة والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ أحداث 7 من أكتوبر، إذ تعرض اليوم لهجوم على موكبه بتل أبيب وصرخ فيه أحد المستوطنين الإسرائيليين مٌتهمًا إياه بالمذنب.

يأتي ذلك في ظل اجتماع مجلس الشيوخ الأمريكي مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن اقتراب صدور مذكرة اعتقال ضده، واحتمالية تعرضه للسجن مدى الحياة.

وتعرض موكب بنيامين نتنياهو بتل أبيب إلى الهجوم من مٌستوطن إسرائيلي كان يقود سيارة بالقرب من موكبه، وحين رآه، خرج من سيارته، وحاول مٌهاجمة سيارة «نتنياهو»، ثم صرخ قائلًا: «أنت المذنب»، فيما قامت الشرطة باعتقاله على الفور.

اجتماع بين أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي والمحكمة الجنائية الدولية

ويزداد قلق نتنياهو بشأن احتمال صدور مٌذكرة اعتقال ضده من المحكمة الجنائية الدولية، وضد مسؤولين إسرائيليين آخرين، وأمس، عقدت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي اجتماعًا افتراضيًا مع كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية للتعبير عن قلقهم بشأن اعتقال «نتنياهو» ومسؤولين آخرين، بحسب موقع «أكسيوس» الأمريكي، وفقًا لمصادر مطلعة على الاجتماع.

الجنائية الدولية تحقق في جرائم إسرائيل

وتحقق المحكمة الجنائية الدولية، في عدة جرائم حرب ضد الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة أبرزها 2021، والعدوان الإسرائيلي عام 2014، وأحداث 7 أكتوبر.

نتنياهو يطلب المساعدة من الرئيس الأمريكي

والأحد الماضي، تحدث بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن احتمالية صدور مذكرة اعتقال ضده، وطلب منه المساعدة، بحسب «أكسيوس».

ولم تكشف المصادر عن هوية أعضاء مجلس الشيوخ أو كبار مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، قائلة إن الاجتماع كان سريًا.

في حالة إدانة بنيامين نتنياهو يمكن أن يسجن مدى الحياة

وبحسب الموقع الرسمي للمحكمة الجنائية الدولية، فبعد إجراء التحقيقات في الاتهامات التي تطال شخص ما من قبل المحكمة الجنائية الدولية، يقرر القضاة إذا كان مذنبًا أم لا، وفي حالة إدانته، يمكن أن يتم فرض غرامة مالية كبيرة ضده، أو يسجن لـ30 عامًا وأحيانًا، تصل إلى عقوبة السجن مدى الحياة.