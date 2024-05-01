خالد أبو بكر يستنكر تصريحات نتنياهو عن اجتياح رفح الفلسطينية: الأيام بيننا

استنكر الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمضي قدما في استهداف مدينة رفح الفلسطينية، على الرغم من القلق الدولي بشأن مصير أكثر من مليون فلسطيني نزحوا إلى المدينة.

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه «كل يوم»، والمُذاع على شاشة «قناة ON»، إنَّ هذا أمر لا يمكن قبوله ومصر حذرت مرارًا وتكرارًا، وهناك مفاوضات برعاية مصرية حتى صباح هذا اليوم، متابعًا: «أرجو أن تكون هذه التصريحات للاستهلاك المحلي.. خلينا نشوف والأيام ما بيننا».

فيما أعرب الإعلامي والمحامي الدولي عن استيائه من الأكاذيب التي تناولها تقرير نشرته مجلة فورين بوليسي بعنوان «مصر مجبرة على إدخال اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيها»، والذي تضمن مغالطات مهنية وعدم تسمية الأمور بمسمياتها.

وقال إن مقال المقرر الأممية مستفز جدًا وليس له أي معني، سواء في كاتب المقال أو مضمون المقال، متسائلًا: «كيف تتساءلون عن عدم السماح للفلسطينيين بالهروب، ولا تلقون باللوم علي إسرائيل وجرائمها؟.. هل هذه الشخصية تعبر عن الأمم المتحدة؟.. أمر غريب وفي منتهى العجب.. كنت في منتهى الذهول من هذا المقال.. علي هذه الموظفة بالأمم المتحدة مراجعة تصريحات رئيس الأمم المتحدة ..ومثل هذه المقالات أمر مش هشربه أبدًا.. القضية الفلسطينية لن تموت.. مش هقدر آخد شعب عندي وأرضه تروح.. دي جريمة.. لكن الوضع مختلف بالنسبة للأخوة في السودان وسوريا فأرضه موجودة ولا يوجد محتل أجنبي».