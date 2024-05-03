بكيس من عند العطار.. تخلصي من صراصير المطبخ والحمام نهائيا

الصراصير من الحشرات الأكثر شيوعا خاصة في فصل الصيف، الأمر الذي يسبب إزعاجا كبيرا لربات المنزل، التي تبحثن عن حيل للتخلص من الصراصير نهائيا، ليقدم موقع «phenompest» حلا بسيطا وسهلا للتخلص من الصراصير يمكن تناوله في التقرير التالي..

بكيس من عند العطار تخلصي من صراصير المطبخ والحمام

يمكنك الذهاب إلى العطار، وشراء كرات النفتالين، التي تعد خيارا مثاليا للتخلص من الصراصير داخل المنزل، خاصة في الحمام، الذي يعد مكانا أساسيا لانتشارهم، نظرا لوجود الصرف الصحي، لذا ينصح بوضع كرات النفتالين في الأماكن التي يحتمل دخول الصراصير منها.

إلى جانب تجربة بعض الطرق الأخرى والتي يمكن تناولها على النحو التالي:

إغلاق الجحور والشروخ والفتحات الموجودة بالحوائط وعلب الكهرباء لمنع خروج الصراصير منها.

في حال كنت تمتلك أحواض نباتات بمنزلك، وجب عليك تنظيفها بصفة مستمرة والتخلص من الأوراق الجافة والحشرات.

يمكن استخدام اللاصق بالقرب من الحوائط لتلصق بها الحشرات وتتمكن من التخلص منها سريعا، ويمكن معرفة أفضل الأنواع بالتوجه إلى الأماكن المتخصصة ومعرفة إذا كانت تلك الطريقة مفيدة أم هناك حلولا أفضل.

تستخدم كرات النفتالين في الأماكن التي يحتمل دخول السحالي والأبراص منها، إذ يمكن للرائحة النفاذة أن تبعد السحالي والأبراص عنك، وذلك عبر استخدام النفتالين وشراءه من العطار والذي يخلصك من صراصير المطبخ والحمام نهائيا بالاعتماد على هذه الطريقة الفعالة.

قدم موقع «أمازون» بعض المعلومات عن النفتالين والتي جاءت على النحو التالي:

النفتالين عبارة عن حبيبات مستخلصة من شجر الكافور بدون رائحة، وتحافظ على الملابس من الحشرات.

تستخرج حبات النفتالين من شجرة طبيعية وتمنع نمو الميكروبات وتحافظ على الملابس في جو صحي.

كرات نفثالين متعددة الاستخدامات مصممة بإتقان ولها عدة مزايا منها مقاومة الحشرات والعفن والرائحة الكريهة.

ويمكن استخدام حبات النفتالين عبر قطع الكيس البلاستيكيالتب تأتي فيه تلك الحبيبات الصغيرة ووضعها في الخزائن والمراحيض والعمل على غلقه بإحكام بعد الاستخدام.

ينصح بحفظ حبات النفتالين بعيدا عن متناول الأطفال وكذلك يوضع النفتالين بعيدا عن الأطعمة والمشروبات تماما.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد رزق أستاذ مكافحة الآفات بمركز البحوث الزراعية، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن رش النفتالين بالمنزل يقي من دخول الحشرات، إلى جانب إمكانية إضافة الثوم ورشه في الجوانب لمنع ظهورها مجددًا.