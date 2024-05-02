خلطة سحرية لتنظيف الثلاجة من الصراصير.. «طبيعية وآمنة على المأكولات»

الصراصير تتسبب في مشاكل عدة في البيت، وتعد من الحشرات التي تؤرق ربات المنازل، باعتبارها مصدر إزعاج نفسي كبير لجميع أفراد الأسرة، وذلك لأنها حشرات تحمل بكتيريا وجراثيم وتنمو وتتكاثر في وقت سريع، وفي بعض الأحيان تصل إلي الثلاجة، مما ترغب الأمهات في معرفة الطريقة الصحيحة لتنظيفها من الصراصير دون أي مبيدات حشرية للحفاظ على الأطعمة وسلامة أسرتها.

لذا خلال السطور التالية نقدم طريقة سحرية لتنظيف الثلاجة من الصراصير دون أي مبيدات كيميائية، وبمكونات موجودة في المنزل بحسب موقع «architectural digest».

طريقة تعقيم المنزل من الصراصير

يمكنكِ خلط الخل الأبيض مع الديتول والكلور وملح الطعام حتى تحصلي على خليط متجانس، وضعي الخليط في جميع الشقوق والثغرات والفتحات وبالوعات، وأي مكان تظهر به الصراصير، وقومي بتكرار الخليط كل شهر مرة، بالإضافة إلى تنظيف المنزل بأكمله وخاصةً المطبخ من أي بقايا طعام وتحديدا رخامة المطبخ أو الأرضيات، لأنها تقوم بجذب الصراصير إلى المطبخ.

مكونات الخلطة

ثوم.

زيت القرنفل.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

نعناع أخضر.

إليكِ طريقة تحضير الخلطة

- الخطوة الأولى لطريقة التنفيذ: قومي بهرس 5 فصوص ثوم و5 نقط من زيت القرنفل وملعقة كبيرة من عصير الليمون، و5 ورقات نعناع أخضر في الخلاط الكهربائي حتى تحصلي على خليط ناعم.

- الخطوة الثانية: ضعيه في علبة مفتوحة داخل الثلاجة، وسوف تلاحظي هروب الصراصير من الثلاجة لأنها سوف تنفر من رائحة هذا الخليط.