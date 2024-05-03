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دنيا صلاح عبدالله تتعرض لأزمة صحية مفاجئة: «مقدرتش أتحمل التعب»

كتب:

ياسمين محمود
07:03 ص | الجمعة 03 مايو 2024
دنيا صلاح عبدالله

دنيا صلاح عبدالله

أعلنت الإعلامية دنيا صلاح عبدالله عبر ستوري، موقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، تعرضها لأزمة صحية مفاجأة أدت إلى ذهابها المستشفى.

ونشرت دنيا صلاح عبدالله، صورة وعلقت عليها قائلة: «هو والله اليوم إمبارح كان باين من أوله، في أيام كده من أول ما أفتح عيني بتبان أحاول أهدي فيها مبتعديش.. رجعت من الشغل حصلي هجوم من الفيبروميالجيا «الآلم العضلي الليفي»، في أغلب الأوقات بستحملها وأنا ففي البيت إمبارح كانت غير محتملة فأخذوني على المستشفى».

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