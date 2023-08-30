دنيا صلاح عبدالله تشيد بفيلم أولاد حريم كريم: «ضحكت من قلبي»

أشادت الإعلامية دنيا صلاح عبدالله عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بفيلم أولاد حريم كريم للفنان مصطفى قمر.

ونشرت «دنيا» مجموعة صور من كواليس العرض الخاص للفيلم وعلقت عليه قائلة: «اتبسطت وحبيت الحكاية الجديدة وضحكت من قلبي في فيلم، أولاد حريم كريم، ألف مبرووك لكل حبايبي الغالين أستاذ علي إدريس والأستاذة زينب عزيز، وكل نجوم الفيلم حبايب قلبي».

فيلم «أولاد حريم كريم»

فيلم «أولاد حريم كريم» هو الجزء الثاني من فيلم «حريم كريم»،ويشارك بطولتة مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.