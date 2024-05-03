مفاجأة تحدث في السماء غدا.. حدث غير مسبوق لظاهرة نادرة

مشهد دراماتيكي مذهل يشاهده سكان الكرة الأرضية في بعض المناطق الساعات المقبلة، حيث تمطر السماء أكثر من 50 شهابًا في الساعة، وهو موعد شهب إيتا الدلويات التي تمنح مراقبي النجوم عرضًا رائعًا وتحدث بسبب مذنب ضخم يمكن رؤيته كل 75 عامًا، ومن المتوقع أن يصل الحدث الكوني السنوي إلى ذروته مساء يوم السبت الـ 4 مايو، لذا؛ نقدم أفضل النصائح لرؤية هذا الحدث الفلكي، وفق نصائح وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا».

مفاجأة تحدث في السماء مساء غد وافضل نصائح لرؤيتها:

تمطر السماء ما يصل إلى 50 شهابًا في الساعة، مساء يوم السبت وستكون مرئية في جميع أنحاء العالم، تبدأ من منتصف الليل حتى فجر الأحد، ويمكن رؤية زخة شهب إيتا الدلويات في كل من نصفي الكرة الشمالي والجنوبي، لكن المنظر أكثر وضوحًا في الجزء الجنوبي من الكرة الأرضية حيث تقع كوكبة الدلو في أعلى السماء.

نصائح لأفضل رؤية لشهب إيتا:

وفقًا لوكالة ناسا، لمشاهدة زخات الشهب، يجب اتباع النصائح التالية:

لن تحتاج إلى منظار أو تلسكوب بحث عن منطقة بعيدة عن أضواء المدينة أو الشوارع.

كن مستعدًا بحقيبة نوم أو بطانية أو كرسي في الحديقة، للجلوس في الخارج لساعات.

استلقِ على ظهرك مع توجيه قدميك للشرق وانظر للأعلى، لتستمتع بأكبر قدرا ممكنا من السماء.

بعد حوالي 30 دقيقة في الظلام، ستتكيف عيناك وستبدأ في رؤية الشهب.

كن صبورًا - سيستمر العرض حتى الفجر، لذا؛ يكون لديك متسع من الوقت لإلقاء نظرة عليه.

الشهب، والمعروفة أيضًا باسم الشهاب، تأتي من بقايا جزيئات المذنب وأجزاء من الكويكبات المكسورة.

عندما تدور المذنبات حول الشمس، ينتشر الغبار الذي تنبعث منه تدريجيًا في مسار غباري حول مداراتها.

تمر الأرض كل عام عبر مسارات الحطام هذه، مما يسمح للقطع الصغيرة بالاصطدام بغلافنا الجوي حيث تتفكك لتشكل خطوطًا نارية وملونة في السماء.

هذه الأحداث لن تشكل تهديدًا للبشر، حيث تحترق الأجسام دائمًا تقريبًا في غلافنا الجوي قبل أن تصل إلى سطح الكوكب.

ناسا تشارك معلومات عن«ايتا الدلويات»

وشاركت ناسا في بيان لها عن شهب إيتا الدلويات «إن إيتا الدلويات عبارة عن قطع من حطام مذنب هالي، وهو مذنب معروف يمكن مشاهدته من الأرض كل 76 عامًا تقريبًا، وشوهد المذنب آخر مرة من مراقبي السماء على الأرض في عام 1986 ولن يكون مرئيًا مرة أخرى حتى منتصف عام 2061».

اقترحت مجلة Farmer's Almanac أن أي شخص يتطلع إلى الحصول على رؤية واضحة بشكل خاص للنيازك التي تضرب غلافنا الجوى وتذوب في عرض ناري مذهل، يجب أن ينظر إلى الجنوب الشرقي، وإذا لم يكن من الممكن رؤية ذروة الشهب في الخامس من مايو، فستظل مناظرها مرئية حتى 10 مايو، حيث تنشط في الفترة من 15 أبريل إلى 27 مايو من هذا العام، ومع هذه الظاهرة يتضاءل القمر ويصبح قطعة صغيرة في السماء مع اشتداد هطول الشهب.